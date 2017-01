Hledá se dodavatel plynu pro Horácký zimní stadion, partner náhle končí

Dukla tak přijde nejenom o finanční podporu, ale město musí nyní narychlo hledat nového dodavatele plynu a elektřiny pro Horácký zimní stadion.

Součástí sponzorské dohody totiž bylo, že je Horácký zimní stadion bude odebírat právě od této společnosti. Smlouvu o generálním partnerství podepsaly obě strany loni v dubnu na sedm let. Smlouva na dodávku energií byla roční.

„Je to nepříjemné. Dozvěděl jsem se to v úterý ráno, navíc zprostředkovaně. Město žádnou oficiální zprávu nedostalo,“ podivoval se primátor Rudolf Chloupek (ČSSD).

Ve čtvrtek se situací bude zabývat rada města, která je i valnou hromadou klubu. „Je to hrubé porušení smluvního vztahu a na základě toho ukončíme veškeré smlouvy s touto společností,“ konstatoval náměstek primátora Jaromír Kalina (KDU-ČSL).

Primátor už pověřil jednatele klubu Bedřicha Ščerbana, aby pro zasedání rady vyhotovil veškeré podklady k ukončení smluv a připravil poptávkové řízení na nové dodavatele energií.

„Do velké aukce na dodavatele energií půjde město až za půl roku, ale my musíme situaci vyřešit co nejdřív. U elektřiny to tak nespěchá, tam máme čas půl roku, ale u plynu to musíme vyřešit do 16. ledna. Mohlo by totiž dojít k odebrání plynoměru,“ vysvětlil Chloupek.

Dosavadní závazky vůči Dukle Jihlava si společnost plnila. Podle primátora hokejovému klubu poskytla na aktuální sezonu víc než půl milionu korun.

Kalina: Je to pochybení

O svých problémech informovala společnost Eco Power Energy na svých webových stránkách v pondělí 2. ledna.

„V posledních dnech uplynulého roku došlo k problémům s financováním naší společnosti, čímž jsme přes veškerou snahu nebyli schopni složit dostatečné prostředky na zajištění nákupu komodit,“ uvedl v tiskovém prohlášení jednatel společnosti Jiří Svoboda. „Z tohoto důvodu byla naší společnosti k 31. 12. 2016 pozastavena možnost obchodovat plyn a elektřinu.“

Dodávky zákazníkům nebyly přerušeny, ale dle energetického zákona je převzal takzvaný „dodavatel poslední instance“. V tomto režimu může dodávka energií fungovat až šest měsíců.

Ne příliš komfortní situaci musí teď řešit i někteří fanoušci hokejové Dukly, kteří se společnosti „upsali“. Právě pro ně zavedla speciální tarif Duklák.

Prvním, kdo jej využil, byl Lukáš Frydrychovský. Jako první „Duklák“ měl pro rok 2016 garantovanou symbolickou 1 korunu za každou spotřebovanou megawatthodinu. Rychlý konec společnosti jej překvapil.

„Nečekal jsem to. Dozvěděl jsem se o tom z diskuzního fóra Dukly. Žádný dopis nebo e-mail mi zatím nepřišel. Měl jsem u nich plyn a v plánu jsem měl přejít tam i s elektřinou. Finanční újmu z toho mít nebudu. Budu teď ale muset řešit nového dodavatele,“ řekl.

V souvislosti s tímto fiaskem se nabízí i otázka, zda by si nemělo město lépe prověřovat obchodní partnery.

„Pro mě je to varování. Já jsem nehlasoval pro tuto smlouvu. Město by si mělo lépe hlídat potencionální partnery. Beru to jako pochybení,“ domnívá se Jaromír Kalina.

Podle primátora ale problémy s obchodními partnery nelze předvídat. „Když se rozhlédneme, tak problémy se sponzory mají i velké kluby jako Sparta či Slavia. Dodavatelů energií je u nás několik desítek. Je těžké zjistit, který je solidní. Navíc pan Ščerban s nimi jednal několik let, než se k tomuto závazku dobrali. Nicméně souhlasím s tím, že je třeba být ostražitý,“ dodal.