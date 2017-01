Ukaž omluvný list, pak smíš do bufetu. Školy se vyrovnávají s vyhláškou

Kečup na párek v rohlíku? Jen pro starší děti „Za minutu to začne,“ hlásí mladá sympatická černovláska a rychle si uvazuje kolem pasu žlutou zástěru. Čeká, až zazvoní konec hodiny a ke dveřím jejího školního bufetu se přiženou první nedočkavci, kteří si budou chtít koupit svačinu. Miluše Holá je provozovatelka bufetu v třebíčském víceletém gymnáziu. Otevřela teprve začátkem ledna, a to navzdory přísné „pamlskové“ vyhlášce, která se vztahuje na žáky do patnácti let. „Kdybych tady nemohla prodávat pro starší studenty, na které se pravidla nevztahují, tak bych do toho určitě nešla. Vůbec se nedivím tomu, že se bufety na základkách zavírají,“ konstatuje. Potravin, které si mohou ty nejmenší děti koupit, totiž moc není. „Vždyť ani tohle dotované mléko neodpovídá parametrům. Máme na něj do června výjimku, takže jej můžeme ještě chvíli prodávat,“ ukazuje na polici za sebou. A co takzvané light výrobky? „Nevím. Ty by asi prošly, ale na druhou stranu také slyšíte hlasy, které jsou proti nim,“ krčí rameny. Žádné smutné chození okolo Protože Miluše Holá nechtěla, aby ty nejmenší žáci do patnácti let kolem bufetu jenom smutně chodili a nemohli si nic koupit, rozhodla se, že bude mít jídlo i pro ně. To je oddělené. A v případě pochybností o věku nakupujícího se žák prokáže studentskou kartou. „Většinou už ale všechny děti znám a vím, do kterých tříd chodí a komu co mohu prodat,“ říká mladá žena. Zahájit provoz bufetu nebyla žádná jednoduchá věc. „Asi pětkrát jsem byla na hygieně a konzultovala jsem s nimi složení potravin, které mohu dávat nejmenším dětem, na které se vztahuje pamlsková vyhláška,“ uvádí Holá. Největší problém bylo prý sehnat vhodnou šunku a párky, které by odpovídaly normě. Nakonec se domluvila s místním uzenářem, který dodává šunku s nízkým obsahem soli i párky, co také vyhovují vyhlášce. „Pokud těm nejmenším na to nedám kečup nebo hořčici, tak si mohou koupit i párek v rohlíku,“ říká prodavačka. V nabídce pro nejmenší má i čtyři druhy speciálních limonád se sníženým obsahem cukru či celozrné obložené bagety. Bufet má otevřeno od 7.30, ale Miluše Holá chodí do práce už na šestou. „Musím připravovat vše čerstvé, takže dělám zdravé pomazánky, obložené celozrnné bagety. Starší studenti si můžou dát i palačinky a muffiny Starším dětem připravuji i těstovinové saláty, ale i palačinky a muffiny,“ líčí. Schované za dveřmi jsou police s různými sladkostmi. To proto, aby na ně neviděly nejmladší děti a nelákalo je to ke koupi. „Ani jedna ze sušenek a ani jedna z oplatek nesplňuje normy,“ vysvětluje Holá. Na druhou stranu ani studenti, kteří by si mohli dopřát sladkosti, o ně nejeví příliš velký zájem. Největším hitem mezi těmi staršími jsou totiž párky v rohlíku a káva s kofeinem. Potvrzuje to i černovlasý mladík, který je jedním z prvních, kteří se zařadili do fronty. „Dobrý den, dal bych si jeden párek v rohlíku,“ požádal. Nový školní bufet si studenti třebíčského gymnázia pochvalují. „Opravdu tady chyběl. A já jsem rád, že si mohu dát o přestávce teplé jídlo,“ říká Tadeáš Janík a nese si v jedné ruce párek v rohlíku a v druhé jogurt. Další ze studentek si odnáší do třídy kouřící hrnek s kávou. „V automatu máme jenom kafe bez kofeinu, ale já ten kofein zkrátka potřebuji,“ směje se letošní maturantka Lenka Koňaříková. To Marika se Sašou z druhého ročníku vyzkoušely z bufetu snad již všechno. „Měla jsem tady už těstovinový salát, palačinku i párek v rohlíku. Dříve jsme tady měly jenom automaty. Tohle je určitě lepší.“