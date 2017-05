Do Světlé míří švédský výrobce nábytku pro Ikeu. Dá práci až 450 lidem

11:47 , aktualizováno 11:47

Na východním okraji Světlé nad Sázavou by mohl vyrůst velký závod na výrobu nábytku. Do pěti let by mohl zaměstnat až 450 lidí. Takové jsou plány společnosti BJS Czech. Město pro ni do konce června blokuje devět a půl hektaru pozemků v průmyslové zóně u skláren.