Uzavírka silnice na Dukovany prodlouží i evakuační trasu

Objízdné trasy uzavírky úseku Třebíč - Valeč na II/351 Tranzit a vozidla nad 7,5 t: - obousměrně z Třebíče po II/360 do Jaroměřic nad Rokytnou, odtud po II/152 přes Račice do Hrotovic a po II/399 přes „dalešickou“ křižovatku do Dukovan - obousměrně z Třebíče po I/23 přes Vladislav ke křižovatce s II/399 a po této silnici přes Třesov, Stropešín do Dalešic. Vozidla do 7,5 t a místní doprava: - obousměrně z Třebíče do Stříteže, odtud do Klučova a dále směr Okrašovice a Pozďátky, z Okrašovic do Slaviček a pak směr Dukovany - obousměrně z Třebíče po II/360, odbočit a jet přes Petrůvky a Ostašov do Lipníka, odtud přes Zárubice do Odunce a dále do Valče, kde za vsí se dá najet na.II/351 a pokračovat směr Dukovany - obousměrně z Třebíče po II/360, odbočit a jet přes Petrůvky a Ostašov do Lipníka, odtud do Dolních Vilémovic, dále ke křižovatce s.II/351 a pokračovat směr Dukovany - obousměrně z Dalešic přes Stropešín do Třesova a odtud přes Studenec k silnici I/23 Zdroj: Kraj Vysočina