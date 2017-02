Prvně občerstvení, pak sportovní zázemí. Starou plovárnu čeká vzkříšení

Je to jedno z posledních volných míst ve volnočasovém areálu Český mlýn v Jihlavě. To by se však mělo změnit. Brněnská developerská společnost Sur Lie, která si prostor na 25 let pronajala od města, se zavázala, že v areálu vybuduje zázemí pro sportovní aktivity. K tomu přidá půjčovnu loděk, in-line bruslí a kol. Dále zde má zprovoznit restauraci a zajistit servis pro cyklisty a další sportovní aktivity v přilehlém areálu Českého mlýna.



Smlouva o pronájmu byla podepsána v předposlední den loňského roku.

Nyní je na místě pouze letitá vodácká klubovna s loděnicí, torzo dřevěné převlékárny a zázemí říčního koupaliště, které zde fungovalo pod lidovým názvem „nová plovárna“ od třicátých let.

Všechny stávající stavby by měly být nahrazeny novými. Pro vodáky SK Jihlava, kteří zde stále mají svou základnu, jsou ale developeři podle smlouvy povinni vybudovat nové zázemí.

Občerstvení kontejnerového typu, žádný karavan s okénkem

„Máme povinnost tu starou vodáckou klubovnu strhnout a pro klub vystavět klubovnu novou. Poblíž v první etapě vznikne nějaký takříkajíc light objekt typu kavárny nebo výletní restaurace se sportovním zázemím, abychom otestovali zájem veřejnosti o toto místo. To bychom mohli zvládnout letos. Až v další fázi přijde na řadu výstavba něčeho většího,“ uvedl mluvčí společnosti Sur Lie Jakub Schneider.

Budova by podle něj měla už v této fázi být estetická a zapadat do okolí, i když bude jenom dočasná. „Nebude to určitě žádný karavan s otevřeným okénkem, ale například stavba kontejnerového typu,“ popsal Schneider. Vizualizaci budoucí podoby areálu zatím developerská společnost nemá.

Převlékací kabinky využívají vodáci jako loděnici. Kdysi pyšnou městskou stavbu už ale narušil zub času.

Staré dřevěné torzo kabinek někdejšího koupaliště zmizí - citelný zásah utrpělo při požáru před pěti lety, který přežila z původní stavby jen polovina.



„Zda bude budova vodácké klubovny rekonstruovatelná, nebo půjde víceméně o novostavbu, to zatím nejsme schopni říci,“ uvedl bývalý jihlavský městský architekt Vít Zeman, který je nyní projektovým manažerem a mimo jiné zprostředkovatelem záměru využití areálu mezi firmou Sur Lie a městem Jihlavou. Developeři mají na výstavbu zázemí u vodácké loděnice stanoven termín: kolaudace by měla být nejpozději do konce příštího roku.

Ani tím by celé území této části nivy řeky Jihlavy nemělo být dobudováno. „Zabývali jsme se výběrem sociálního zázemí a převlékárny, která tam zatím chybí. Bude zřejmě umístěno zhruba na okraji mezi nyní pronajímaným areálem a už vybudovaným skateparkem,“ přiblížil náměstek jihlavského primátora Jaromír Kalina.

Firma už v Jihlavě získala zchátralý Reindlerův dvůr

Nájemní smlouva obsahuje také opční právo nájemce na další pronájem areálu po uplynutí 25 let. Developeři budou za nájem platit asi 85 tisíc korun ročně plus DPH.

Developeři jsou povinni vybudovat také zázemí pro skateboardisty. I v tomto případě musí stavbu zkolaudovat do konce příštího roku.

Jaká je geneze záměru? Město Jihlava nejprve dostalo od Sur Lie nabídku na využití areálu, kterou zprostředkoval Vít Zeman. Poté město zveřejnilo záměr na využití areálu. Do soutěže se však nikdo jiný než Sur Lie nepřihlásil.

Sur Lie dostala loni na sklonku roku do padesátiletého pronájmu nedaleko odtud také historický majetek premonstrátů: zchátralý Reindlerův dvůr u Smrčenské ulice. Dvůr dostali premonstráti od státu zpět v restitucích. Tam chtějí developeři ze Sur Lie zřídit po demolici stávajících budov hotel, restauraci či dětskou zoo a chov koní (více o tomto záměru čtěte zde).