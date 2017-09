Kde jsou postýlky? Děti z vyhořelé školky se stěhovaly do škol

Ze dveří vycházejí dvě maminky, kolem nich pobíhají dva malí chlapci. Právě se naobědvali a opouštějí mateřskou školu.

I když... Úplně o mateřskou školu nejde. V běžných dnech budova za základní školou T. G. Masaryka v Jihlavě funguje jako družina pro tamní žáky. Ovšem na začátku tohoto týdne v ní našly azyl děti z mateřské školy U Dlouhé Stěny, jejíž část na konci minulého týdne zasáhl požár.

„Pro kluky je to pořád stejné, jim je to jedno. Mají kolem sebe pořád stejné děti i stejné učitelky. Jen prostředí se jim změnilo,“ říká Eva Nosková, jedna z maminek, která si právě vyzvedla své dítě.

Rušný víkend

Zatímco pro děti přesun do jiného prostředí nemusel být větším problémem, daleko více se zapotili dospělí. Vše bylo potřeba řešit narychlo.

Během víkendu se učitelky z mateřské školy musely postarat o to, aby se k dětem v pondělí ráno dostaly jejich věci, které ve školce měly. Zároveň si musely projít náhradní prostory, které kromě základní školy T. G. Masaryka poskytla ještě ZŠ Kollárova.

„Museli jsme také zajistit stravování dětí, kde děti budou jíst, kdo jim uvaří, za naše ceny a normy. Museli jsme zajistit a odnést si nějaké hračky...,“ přidává další z mnoha bodů na seznamu Jarmila Bučková, ředitelka MŠ Mozaika.

Řada věcí se musela dolaďovat za pochodu. Jednou z nich byla například lůžka, na nichž by děti strávily pravidelný polední klid po obědě. Postýlky, na nichž děti spaly ve své školce, byly totiž z velké části nepoužitelné, protože byly při hašení promočené vodou.

„Postýlky a lehátka budeme muset ještě teď během dopoledne vyřešit. Ale rodiče jsme informovaly, že spaní po obědě nejspíš nebude,“ uvedl v pondělí ráno Tomáš Zeman, ředitel ZŠ Kollárova, kde našlo dočasné útočiště jedno oddělení.

„Zatím tady nejsou lehátka, nic na spaní, to musíme co nejrychleji dořešit,“ hlásil včera před jedenáctou hodinou dopoledne jeho kolega ze ZŠ T. G. Masaryka Petr Mouryc. Jím vedený ústav poskytl pomoc dalším třem oddělením mateřské školy.

Už v poledne však byla situace jiná. „Navážejí se matračky a děti, co nešly po obědě domů, už byly uložené ke spaní. Musím říct, že učitelky to zvládly všechno dobře,“ pochvalovala si maminka Eva Nosková.

První děti se vrátí během týdne

Hodně práce však bylo i v budově momentálně opuštěné školky. Během pátečního odpoledne dobrovolní hasiči z Bedřichova vynosili z postižené části budovy promočené sádrokartony a další materiály. V sobotu pak najatá firma prostor kompletně vyčistila, aby se zedníci mohli co nejrychleji pustit do oprav. V přízemí pak naplno pracují vysoušeče

„Máme statický posudek, který říká, že budova je naštěstí pevná,“ ulevilo se Tomáši Koukalovi, vedoucímu odboru školství jihlavského magistrátu.

Město, které je zřizovatelem mateřské školy, plánuje, že by nejdéle příští týden v pondělí polovinu dětí vrátil do nezasažené části školky. „Jsme schopní to udělat tak, aby se její provoz nekřížil se stavbou. Ta školka je dobře pozičně udělaná, ta část, která je v pořádku, se dá oddělit,“ tvrdí Koukal.

Druhá polovina děti si však na návrat počká podstatně déle. První odhady mluví o tom, že opravy zaberou zhruba dav až tři měsíce. Do té doby zůstanou předškoláci ve svých dočasných azylech - jedno oddělení na ZŠ Masarykova a jedno na ZŠ Kollárova.