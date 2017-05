Lidé si přišli prohlédnout linky, které sklárnám otevřely Jižní Ameriku

Pana Ladislava do skláren dovezl jeho syn. O prohlídku podniku moc stál. Táhne mu na osmdesátku, je už spoustu let v důchodu, ale fabriku má ještě v živé paměti. Tedy, alespoň o tom byl před prohlídkou závodu přesvědčen. Pracoval v ní spoustu let.

„Támhle jsme dělali. Za rohem byly pece, kde se sklo foukalo. A kde jsou brusiči? Desítky jich seděly tady v té hale,“ vykládal uvnitř obrovské výrobní budovy. „Některé věci se opravdu změnily. Hodně se změnily,“ přiznal nakonec.

Ladislava skutečně paměť neošálila. To jen sklárny jsou opravdu oproti minulosti jiné. „Vyrábíme sklenice, vázy a mísy už pouze strojově na výrobních linkách. Původní brusírny se změnily ve sklady, těch potřebujeme opravdu mnoho. Měsíční produkce je v milionech kusů,“ vysvětlovala průvodkyně areálem.

Fabriku si během soboty prošly stovky lidí. Návštěvníci se dostali i do výroby, z roštů a balkonů pod stropem haly viděli z výšky celý postup výroby od lisování skloviny ve formách, přes tvarování na moderních linkách, leštění plamenem, chlazení až po balení hotového zboží.

„Pracovat bych tu nemohla. Je tu hrozné vedro a strašný hluk,“ podotkla Miroslava, která se s rodinou přijela podívat z Havlíčkova Brodu.

Meziroční nárůst o desítky procent a milion kusů skla

Zájemci o prohlídku obdivovali zejména dvě nové velkokapacitní automatické linky, jež Crystalite pořídil v loňském roce. Ty každý den vychrlí až 150 tisíc sklenic (více o nich čtěte zde). Právě tato investice za bezmála 400 milionů korun pomohla sklárnám v masívní míře posílit trhy v Jižní Americe. „O více než dvojnásobek se zvedla výrobní kapacita. To přispělo k tomu, že objem zakázek stále roste a zájem o výrobky Crystalite Bohemia projevují noví obchodní partneři,“ vysvětluje obchodní ředitel společnosti Aleš Trpák.

A právě jihoamerické země se v poslední době stávají jedním ze světově nejvýznamnějších odbytišť světelských skláren. Dodávky tam rostou o desítky procent, ve srovnání s loňskem o celý milion kusů. „Zatímco loni jsme do Jižní Ameriky dodali kolem 2,6 milionu kusů našich sklenic, v letošním roce máme už teď zakázky přesahující 3,5 milionu kusů nápojového skla,“ říká Trpák.

Firmě se daří vyvážet nápojové sklo především do Brazílie, ale oživení letos nastává i v dalších zemích regionu, například v Argentině, v Kolumbii, Chile či Venezuele. Přesto dělá jihoamerický trh vedení firmy i drobné vrásky. Přes neustálou snahu o změnu v tomto teritoriu pokračuje pokles zájmu o dárkové a dekorační sklo. „Tento trh bohužel úspěšně obsazují čínští producenti, kteří často padělají i naše výrobky, a prodávají je za zcela odlišné ceny, než za které jsme schopni je nabídnout my,“ popisuje ředitel světelského závodu.

Kolekce nazvaná Gastro evokovala problémy se zažíváním

Aby se Crystalite trhu Jižní Ameriky společnost co nejvíce přiblížil a přizpůsobil, vymýšlí nové názvy pro své kolekce právě pro něj určené. Zatímco v minulosti se používala zejména ženská jména, jako byla Cecílie, Aida, Kleopatra, nové názvy vycházejí z latinské ornitologické terminologie.

„Hlavním důvodem bylo odlišit se od konkurence, aby naše názvy byly jednoznačně identifikovatelné. Jako jediní navíc vyrábíme z titanové skloviny,“ vysvětlil obchodní ředitel.

Jedním z důvodů přejmenování kolekcí pak je i možná jazyková bariéra. Tím třeba trpěla kolekce nazvaná Gastro. „Jméno kolekce u anglicky mluvících zákazníků evokovalo spíše problémy týkající se zažívání,“ podotkl Trpák. Nyní se kolekce nazývá Colibri a je v Jižní Americe nejoblíbenější.

Společnost Crystalite Bohemia je vlastníkem skláren ve Světlé nad Sázavou a v Květné na Slovácku. Provoz ve Světlé se zaměřuje na linkovou výrobu nápojového a dekoračního skla. Pracuje zde bezmála 900 lidí. Výrobky odtud míří do téměř 90 zemí celého světa, nejvíce do Ruska, Spojených států, arabských zemí a do latinské Ameriky. Světelské sklárny zásobují i celou řadu významných soukromých odběratelů, jako třeba americké aerolinky Delta Air Lines (více čtěte zde).