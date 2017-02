Na stáří postaví byznys v Třebíči firma, pro kterou dělá expremiér Nečas

Pořád je to ještě místo duchů, kolem kterého se maximálně mihne pejskař. Tiše chátrající bývalý nemocniční panelák na okraji Třebíče u zahrádkářské kolonie, v němž bývalo například oční oddělení, ovšem letos projde obrovskou proměnou.

Už za rok touto dobou tam má fungovat jedno z pracovišť vznikající sítě alzheimercenter firmy Delta Medical Holding.

Michael Broda

Zajímavá jsou jména, která se v projektu objevují. Delta Medical Holding patří investiční skupině Delta Capital pražského podnikatele Michaela Brody.

Do jeho služeb po svém politickém krachu vstoupil expremiér Petr Nečas. Dělá strategii projektů a mezinárodní development. Nejviditelnějším výsledkem práce Nečase pro Brodu jsou dobře rozjeté vztahy s Číňany. Konkrétně navázání spolupráce v oblasti tradiční čínské medicíny. Pozice bývalého předsedy vlády v této asijské zemi otevírá dveře.

Brodovu týmu se tak podařilo získat evropskou registraci tří desítek produktů z čínských bylinek jako oficiálních doplňků stravy. A Češi na léčbu tradiční čínskou medicínou slyší. Jak to ostatně dokazuje zájem pacientů například o služby takto zaměřené kliniky v Hradci Králové.

Oprava za zhruba 100 milionů během jediného roku

„Naše nemovitost v Třebíči bude do konce roku celkově zrekonstruovaná a postupně ji začneme využívat jednak jako domov se zvláštním režimem pro pacienty trpící Alzheimerovou nemocí, jednak pro další aktivity,“ uvedla šéfka Divize Delta Medical Holding, pražská advokátka Hana Šmidrkalová.

Michael Broda Letos čtyřicetiletý Michael Broda patří mezi ambiciózní investory. Jeho aktivity zasahují do oblasti zdravotnictví, bezpečnostních dokumentů a cenin, zabývá se také informačními technologiemi.

Broda je i statutárním ředitelem tiskárny Security Paper Mill, která tiskne jízdenky pro pražský Dopravní podnik.

Tiskárna se objevila v kauze, kdy údajně mělo z každé vytištěné jízdenky putovat firmě spjaté s Ivo Rittigem 17 haléřů. Policie prověřovala víc lidí, Broda mezi nimi nebyl.



„Počítáme s tím, že v centru bude probíhat také školení pracovníků v sociálních službách, bude zde zázemí pro genetickou laboratoř a rovněž zázemí pro lékaře či terapeuty celostní medicíny. Jedním z celostních přístupů k péči o pacienta, který budeme v centru nabízet, bude i tradiční čínská medicína,“ doplnila.

Že se po skoro třech letech od nákupu rozlehlého opuštěného baráku začíná něco dít, dokládají i jednání na třebíčském městském úřadě. Pražská firma si nově domluvila pronájem dalších pozemků okolo nemovitosti, jejíž přestavba ze socialistického paneláku na moderní pracoviště vyjde podle informací MF DNES na částku okolo 100 milionů korun. Šmidrkalová tuto sumu nekomentovala.

„Mohu potvrdit, že naše společnost bude mít pronajaté sousedící pozemky, jejichž vlastníkem je město Třebíč. Na těchto pozemcích bude zahrada, která bude využívána klienty centra, také na nich budou umístěna potřebná parkovací místa.“

Podle ní firma počítá s tím, že při plném provozu centra zaměstná přibližně sto lidí. S výběrovými řízeními hodlá začít letos v červnu. Zájem má především o ošetřovatele, zdravotní sestry a zaměstnance provozu.

Začínat se má s padesáti klienty. Nebudou to Rakušané a Němci

Když v roce 2014 přijel Michael Broda osobně do Třebíče přesvědčovat zastupitele, aby mu objekt prodali, jeho nejpádnějším argumentem bylo, že hodlá do Třebíče přivést solventní zahraniční klientelu. Zejména z Rakouska, možná i z Německa. V tom nyní zřejmě nastal posun.

„Budeme se zaměřovat převážně na pacienty z regionu, jejichž rodinám chceme vyjít vstříc. Služby tradiční čínské medicíny budou koncipovány rozsahem jako doplňkové,“ sdělila tento týden šéfka Šmidrkalová.

Zařízení, které by mělo letos na podzim začít fungovat s počátečním počtem padesáti klientů, už je zařazeno do krajské sítě sociálních služeb. To mu zaručuje šanci získat dotace z veřejných peněz.

„Dokonce i my v našem městském rozpočtu v zásadách pro poskytování dotací do sociálních služeb počítáme s těmi padesáti klienty pro posledního čtvrt roku 2017,“ potvrdila třebíčská místostarostka Marie Černá.

Třebíč si Broda vybral proto, že sem jezdil za lékařem

A jak vůbec v Praze známý podnikatel Broda objevil zrovna Třebíč? Začal se tu před časem léčit u Jiřího Kucharského, lékaře, který se zabývá celostní medicínou.

Michael Broda v době nákupu rozlehlého objektu v Třebíči uvedl, že dostali s Kucharským nápad rozjet společný projekt se zaměřením na tento mladý medicínský obor a také na péči o klienty s Alzheimerovou nemocí.

V Praze už Michael Broda s čínskou medicínou zkušenosti má. Na přelomu roku tam odprodala jeho Delta Medical Holding čtyřicetiprocentní podíl v klinice čínské medicíny svému partnerovi, čínské společností Beijing Tong Ren Tang. Hodnotu transakce ani jedna ze stran nezveřejnila.