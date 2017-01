Brněnský most vydrží ještě rok, pak nastane v Jihlavě dopravní kolaps

O tom, že by rozsáhlé práce na „Brňáku“ začaly už letos, nechtějí ani slyšet policisté.

„Rekonstrukci mostu podmínili ukončením opravy úseku dálnice D1 u Jihlavy od 112. do 119. kilometru, kudy by měla vést jedna z objízdných tras pro kamiony. Druhou podmínkou je dokončení opravy Měšínského mostu,“ vysvětlila Mayerová.



„V jeden čas se potkaly tři velké investice - opravy na dálnici, rekonstrukce mostu v Měšíně a oprava Brněnského mostu. Neumím si představit, že by se dělalo vše najednou. Nemůžeme řidičům připravit takové peklo,“ potvrdila krajská policejní mluvčí Dana Čírtková.

Brněnský most v Jihlavě se opravoval naposledy v roce 1999. Znovu by se měl uzavřít příští rok.

Magistrát má rok na to, aby se na dopravní zátěž, kterou obnova frekventovaného mostu přinese, patřičně připravil.

Rekonstrukci osmnáct metrů vysokého a dvě stě metrů dlouhého železobetonového Brněnského mostu chystá Kraj Vysočina. Přemostění je součástí „výpadovky“ z centra Jihlavy směrem k dálnici D1 a exitu Velký Beranov i na Žďár nad Sázavou a Velké Meziříčí. Spojuje také východní a západní část krajského města. Denně zde podle posledního sčítání vozidel projede více než 14 tisíc aut.

Magistrát si láme hlavu s objízdnými trasami, nelze projet všude

„Původně jsme počítali s tím, že bude most částečně průjezdný. To ale nebude možné. Vzhledem k charakteru oprav bude muset být zcela uzavřen,“ upozornil jihlavský primátor Rudolf Chloupek.

Už v současné době proto magistrát hledá vnitroměstské objízdné trasy, tak aby se především vyřešil příjezd vozidel od Beranova.

Jedna z objízdných tras pro osobní vozy povede přes Okružní ulici, tedy skrz největší jihlavské sídliště Březinky. Magistrát se upínal k naději, že bude možné na Okružní dočasně znovuobnovit čtyřproudý provoz. To však policisté zamítli vzhledem k bezpečnosti a kvůli velké koncentraci osob. Nachází se zde nejen velké sídliště, ale také dvě základní školy a školka.

Další objízdná trasa by podle Jany Mayerové mohla vést kolem psychiatrické nemocnice a dále po Kosovské ulici a skrz lokalitu Na Slunci. Zpět do centra by se řidiči dostávali přes Brtnickou ulici.

Policie se na toto řešení moc netváří. „Vyjádřili se, že s takovouto oficiálně vedenou objízdnou trasou zřejmě budou mít problém. Ta silnice není zatím na takovou frekvenci vozidel připravena. V některých místech je hodně úzká a řidiči by měli problém s vyhýbáním. Budeme ještě řešit, zda tuto silnici zpevnit a jestli by tam pomohlo vytvořit výhybny,“ poznamenala náměstkyně Mayerová.

Trolejbusy budou muset mít nová obratiště

V této souvislosti zvažuje jihlavský odbor dopravy také trvalou změnu přednosti v jízdě na křižovatce ulic Brtnická a Znojemská. Přednost by pak nově měly vozy jedoucí po Brtnické ulici.

Uzavírka Brněnského mostu se dotkne i městské hromadné dopravy. Jihlavský dopravní podnik již připravil pracovní návrh, jak situaci řešit. Ten se však může podle mluvčího radnice Radka Tulise ještě změnit.

Například autobusová linka číslo 12 by se měla rozdělit na dvě linky s čísly 1 a 2. V praxi by to mělo být tak, že jednička přijede na náměstí z Antonínova Dolu, otočí se u Sklípku s cestujícími, na informační tabuli si změní číslo na linku 2 a dál pojede směrem na Helenín přes Březinky, tedy po Okružní ulici.

Rozděleny by měly být i trolejbusové linky C, B a BI. Pro trolejbusy by měly vzniknout dvě dočasné točny. Jedna u prodejny U Gábinky nad sídlištěm Březinky, další ve spodní části Masarykova náměstí.

Brněnský most je potřeba opravit kvůli postupujícímu zvětrávání a korozi způsobené zatékáním vody do mostní konstrukce. Most není v současné době v havarijním stavu, nicméně jeho oprava by se měla uskutečnit do čtyř až pěti let. Naposledy most prošel větší úpravou v roce 1997.