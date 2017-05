Muž choval levharty přes uložený zákaz. Hrozí mu vězení

Podle informací MF DNES by mělo jít o známého chovatele Ladislava Váňu z Kletečné. On sám odmítl situaci podrobně komentovat. „Napište tam, že jsem přece největší darebák na světě, co týrá zvířata,“ řekl pouze stručně rozrušeným hlasem.

Jednapadesátiletý chovatel v období od konce loňského roku do začátku letošního dubna v jedné z obcí na Pelhřimovsku choval dva levharty, kteří jsou zařazeni v kategorii chovu zvířat, vyžadujících speciální péči.

„Chov zvířat spadající do této kategorie mu ovšem odbor životního prostředí zakázal v září loňského roku na dobu pěti let,“ uvedla policejní mluvčí pro Pelhřimovsko Stanislava Miláčková.

„Muž je obviněn z toho, že přes uložený zákaz levharty choval. Mařil tak výkon úředního rozhodnutí, za takový trestný čin mu hrozí až dva roky vězení,“ doplnil ji kriminalista Martin Petrák.

Když kriminálka případ prověřovala, zjistila, že chovatel může mít „na triku“ ještě další protiprávní jednání. Kočkovité šelmy podle vyšetřovatelů choval v neodpovídajících životních podmínkách.

„Dále v jeho chovu jelení zvěře došlo v loňském roce k úhynu dvou kusů, a to jelena a laně. Na základě znaleckých posudků kriminalisté zjistili, že se to stalo v důsledku zanedbání péče o ni,“ doplnila Miláčková.

Vzhledem k podezření na týrání zvířat chovatele čeká přestupkové řízení na odboru životního prostředí.

Váňa je pověstný tím, že často chová zvířata, o která už nikdo jiný nemá zájem. Domov u něj v minulosti našel například postižený velbloud. Měl už taky lvy. Čelil různým stížnostem a útokům neznámých vandalů.