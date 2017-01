Data technologickým parkem tečou, ale vědci se to v Jihlavě nehemží

Už na přelomu milénia v tom areálu Jiří Šubrt třináct let pracoval. Býval ředitelem podniku Tesla Jihlava. Kousek od centra města.

Jihlavské terasy V roce 1801 byla v současné Havlíčkově ulici postavena továrna na výrobu sukna. O deset let později však zbankrotovala. Od července 1851 tam fungovala tabačka. Ve druhé polovině 20. století zde sídlil státní podnik Tesla. Po sametové revoluci byl zprivatizován a v roce 2007 prodal areál pražské firmě Corbada. Ta jej přebudovala na multifunkční komplex.

Teď se po třinácti letech na „místo činu“ vrátil. Stal se ředitelem Technologického parku Jihlava.

Mezitím se toho v jihlavské Havlíčkově ulici dost odehrálo. Firma Tesla se přestěhovala do průmyslové zóny na okraji Jihlavy a budovy i pozemky poblíž centra od ní v roce 2007 koupila pražská společnost Corbada.



Někdejší výrobní areál v Havlíčkově ulici se výrazně proměnil - vedle hotelu, lékařského domu, domova důchodců, bytového domu, školky či prádelny je tam nejnověji také technologický park. A právě tomu Šubrt šéfuje. Má za úkol zaplňovat budovu ve směru do Srázné ulice novými aktivitami.

Být to v Praze, areál se zaplní podstatně rychleji

„Hlavní částí tohoto objektu tvoří velké datové centrum se čtyřmi sály, každý má plochu okolo 200 metrů čtverečních,“ popisuje Šubrt.

Proměna areálu po firmě Tesla ještě není úplně kompletní, jak dokazuje levá část této fotografie.

Budova je v současné době obsazená ze 45 až 50 procent. „Vzhledem k tomu, že stavba této části Jihlavských teras byla dokončená loni v květnu, tak jsme v podstatě v rozjezdové fázi,“ říká ředitel.

Pokud by takovýto areál stál uprostřed Prahy, byl by podle něj rozjezdový boom větší a rychlejší. Dodává však, že Jihlava je dostatečně velké město na to, aby se i Jihlavské terasy postupně zaplnily. I když si uvědomuje i to, že Jihlava je město spíše průmyslové.

„Jsme ale jedni z těch, kteří nabízejí prostory pro rozjezd start-up firem a podnikatelů,“ doplnil Šubrt.

V parku se zatím zabydlely menší firmy a call centrum

V Technologickém parku Jihlava působí v současnosti několik menších podnikatelů, kteří se zabývají jak softwarovými programy, tak i výrobně organizační činností. Od listopadu zde sídlí i středně velké call centrum.

V plánu je rovněž vznik vysílačového centra. Paraboly na střeše budou sloužit pro firmu z oboru telekomunikací. O podnikání v bývalé Tesle se zajímal například i automobilový designér Petr Novaque. Nakonec však dal přednost brněnskému vědeckému parku, kde o umístění svých aktivit jednal už delší dobu.

„Objekt tady se jim líbil, ale kvůli tomu, že už byli v Brně dlouho ve fázi vyjednávání, rozhodli se, že půjdou tam. Jihlava by pro ně byla dobrým styčným bodem. Mezi Mladou Boleslaví, Prahou a Brnem je Jihlava v podstatě někde uprostřed,“ upozornil Šubrt.

Technologický park Jihlava provozuje Klastr obecného strojírenství a CGMC, družstvo. Vybudování parku stálo 450 milionů korun, podle ministerstva průmyslu byla na projekt z evropských fondů vyplacena dotace 267,3 milionu.

Zapeklitá situace v Hruškových Dvorech

Mnohem zamotanější je příběh druhého z jihlavských vědeckých parků. Ten měl fungovat v Hruškových Dvorech, jenže vůbec žádné experimenty se tam nekonají.

Záměr Energoklastru CTT Vysočina už zhruba před rokem a půl zkrachoval. Práci s ním má v současnosti insolvenční správce Miloš Bačík ze společnosti Gestore Litomyšl.

Ten se snaží jak areál vědeckého parku v Hruškových Dvorech, tak i jeho vybavení zpeněžit.

Součástí projektu za zhruba 400 milionů korun navíc byla i bioplynová stanice ve Velkém Meziříčí. Ta je také na prodej.

V souvislosti s „bioplynkou“ se uskutečnilo už i jedno kolo elektronické aukce, nebylo však úspěšné.

A potenciální zájemci dostali víc prostoru a času na rozmyšlenou. „Vzhledem k tom, že se jedná o značně specifický majetek a ze strany zájemců je kladeno velké množství dotazů a sami zájemci potřebují dostatek času k promyšlení a kalkulaci investice,“ vysvětluje insolvenční správce.

Správce se musí stále starat o laboratorní přístroje

S areálem vědeckého parku v Hruškových Dvorech má Bačík ještě víc starostí.

Protože v budově jsou i laboratorní přístroje, musí tam být zajištěny takové podmínky, aby se vyloučilo jejich poškození.

„Musí docházet k pravidelným kontrolám topných systémů. Dále pak vznikají náklady spojené se zabezpečovacím i elektronickým požárním systémem, které je třeba udržovat v provozuschopném stavu,“ uvedl ve zprávě zveřejněné v insolvenčním rejstříku. Některé laboratorní přístroje se už prodávají zvlášť.

Podobně jako bioplynová stanice je i tento areál v Hruškových Dvorech nabízen mimo dražbu. Tuto záležitost má na starost brněnská firma Prokonzulta.