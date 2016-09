ČEZ v Třebíči zřídí své další call centrum. Nabere šest desítek lidí

Na začátku budou zaměstnanci nového centra vyřizovat hlavně požadavky klientů, jež dorazí prostřednictvím e-mailů nebo přes sociální sítě. Telefonickým přáním či stížnostem se začnou věnovat až po plném zaškolení za několik týdnů.



Kolika lidem dává ČEZ v kraji práci ČEZ zaměstnává na Vysočině 1 250 lidí v Jaderné elektrárně Dukovany. Pravidelně tam dochází i přibližně 500 externích dodavatelů (jak se vybírají pracovníci, zde). Nově vzniká dalších 60 pracovních míst, tentokrát v call centru v Třebíči.

„Práce v call centru je vhodná pro kohokoliv, kdo má středoškolské vzdělání a umí uživatelsky pracovat na počítači,“ doplnil ředitel úseku péče o zákazníka společnosti ČEZ Zákaznické služby Michal Kovařík.

„Pracuje u nás třeba hodně žen po mateřské, a to díky možnosti jak plného, tak zkráceného úvazku nebo i brigády,“ dodal.

Firma ČEZ u proškolených operátorů a operátorek rovněž připravuje možnost práce z domova. To by přineslo výhodu například těm, kteří mají o práci zájem, ale jezdili by z příliš velké vzdálenosti.

Energetický gigant na Třebíčsku provozuje Jadernou elektrárnu Dukovany. Nyní vytvoří další pracovní příležitosti - z druhého největšího města na Vysočině hodlá obsluhovat zákazníky z celého Česka.

Call centrum vzniká v jednom ze zrekonstruovaných objektů bývalé borovinské fabriky na boty BOPO. Začne fungovat od 1. října.