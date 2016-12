Voda v části Vysočiny zase podraží, topení naopak většinou zlevňuje

Nejdražší vodu na Vysočině mají lidé ze Žďárska. Tamní divize Vodárenské akciové společnosti si bude od Nového roku účtovat za každý kubík o 2,5 procenta víc. Cena vodného a stočného stoupne tedy o 2,30 koruny na 94,90 Kč.

Vodaři zdůvodňují zdražení evropskými dotacemi. Ze smluv o poskytnutí této podpory vyplývá povinnost meziročního nárůstu ceny vodného a stočného ve výši dvou procent plus inflace navrch. Případné nedodržení tohoto ustanovení může mít za následek krácení dotace.

Na Třebíčsku bude Vodárenská akciová společnost v novém roce za metr krychlový se stočným vybírat 88,37 koruny, což je o 88 haléřů víc než letos. Na Jihlavsku, kde voda zdražila v létě, lidé platí 92,51 koruny.

V Pelhřimově se cena vody od ledna nezmění. Zůstává tedy těsně pod sedmdesátikorunovou hranicí.

Důchodci umějí šetřit na jídle

„S energiemi a vodou je to těžké, senioři to neovlivní, a tak když jde cena v těchto oblastech o něco nahoru, lidé v důchodovém věku umějí ušetřit na jiné straně - na jídle. Pečlivě sledují letáky, akce obchodů a vybírají si jen to, co je cenově přijatelné. Ovšem prošlé laciné zboží nekupují, to by ani snad na pultech nemělo být,“ poznamenala předsedkyně Krajské rady seniorů na Vysočině Pavla Radová.

Havlíčkobrodské Vodovody a kanalizace (VaK HB) nový ceník zatím nezveřejnily. Podle ředitele společnosti Jana Kadlece však voda o něco málo podraží.

„Stále čekáme na stanovení ceny za odběr vody ze Želivky. Podle zatím nepotvrzených informací by měla vzrůst až o 28 procent. Pokud tomu skutečně tak bude, museli bychom i my podražit. Ale bylo by to zdražení jen kosmetické,“ uvedl Kadlec. Doplnil, že nové ceny budou znát během pár dní.

VaK HB zásobuje vodou stovky obcí na Havlíčkobrodsku, Pelhřimovsku a části Chrudimska. Její voda patří dlouhodobě k nejlevnějším v republice. Za vodné letos odběratelé platí 37,16 za kubík, stočné činí 32,19 za metr krychlový. Dohromady je to 69,35 koruny i s daní z přidané hodnoty.

Jízdné se mění v Třebíči

Jízdenky v městské hromadné dopravě podraží od 1. ledna 2017 pouze v Třebíči. Zde se ovšem tarify neměnily jedenáct let. Jednorázová jízdenka bude dražší o dvě koruny. Při platbě v hotovosti dospělý utratí 12 korun a devět korun při platbě elektronicky.

„Zároveň přichází i další změny tarifu. Tou nejvýraznější je, že senioři nad 70 let budou mít jízdné zdarma,“ říká mluvčí města Irini Martakidisová.

Poplatky za psy, daň z nemovitostí ani nájemné v městských bytech radnice v pěti největších městech Vysočiny s novým rokem zvyšovat nebudou. Tyto platby nezdražily ani letos.

Rovněž poplatky za komunální odpad se ve většině okresních měst na Vysočině nemění. Rozjíždí se však nové motivační programy, podobně jako před časem v Jihlavě.

Když budou víc třídit, zaplatí všichni méně za odpad

Přimět občany, aby třídili ještě více, chce také Nové Město na Moravě s deseti tisíci obyvateli.

„Pokud se podaří snížit objem nevytříděného komunálního odpadu ukládaného na skládku alespoň o pět procent, bude v budoucnu možné snížit o pět procent poplatek za odvoz odpadu,“ uvedl starosta Michal Šmarda.

„Uvidíme, jak se taková kolektivní odpovědnost osvědčí,“ dodal.

V případě úspěchu by se poplatek snížil od roku 2018, v současné době platí Novoměstští 480 korun. Poplatek se nyní zvýší pro rekreanty z 500 na 690 korun.

Mělkovičtí uspoří stokoruny

Žďár nad Sázavou vyzkouší pilotní projekt Zelená osada. Zatím se týká pouze místní části Mělkovice. Čtyři desítky domácností chtějí zlepšit třídění tak, aby se popelnice mohly vyvážet pouze jednou za čtrnáct dní. A samy zpracují biologicky rozložitelný odpad na svých zahrádkách či v kompostérech.

„Nejlevnější odpad je ten, který nevznikne,“ říká starosta Zdeněk Navrátil.

Místo 580 korun, což je částka, která platí nejen pro obyvatele Žďáru, ale také pro jeho místní části, které dříve platily jen poloviční částku, zaplatí Mělkovičtí pouze 430 korun za osobu.

V Jihlavě zůstává základní sazba ve výši 680 korun na hlavu. Občanům zapojeným do programu odpovědného nakládání s odpady se však mírně zvýší sleva na poplatku za odpad - ze 70 na 75 korun.

„Do programu se zapojila přibližně jedna čtvrtina obyvatel města,“ uvedla vedoucí jihlavského odboru životního prostředí Katarína Ruschková.

Centrální kotelny v některých městech Vysočiny příští rok sníží cenu tepla o několik procent, hlavně díky levnějšímu nákupu zemního plynu. Snižovat náklady pomáhá i modernizace zařízení.

Jihlavské kotelny počítají se zlevněním v průměru o 4,5 procenta, havlíčkobrodský podnik Teplo HB o šest až sedm procent.

Ale třeba v Třebíči naopak mírně podraží, argumentují teplými zimami posledních tří let. Cena půjde nahoru o 1,9 procenta, přesto bude patřit nadále mezi nejnižší ze soustavy zásobování tepelnou energií v ČR.