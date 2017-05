Celníci odhalili pašeráka cigaret. Oktávku nacpal skoro tisíci kartony

Hodně překvapeni byli celníci, když si na parkovišti u dálničního motorestu Melikana na 84. kilometru dálnice D1 u Humpolce nechali otevřít kufr osobního vozidla Škoda Octavia. Celý zavazadlový prostor a zadní sedačky byly totiž zaplněny padělky cigaret značky Marlboro.



„Slovenský řidič nedovoleně převážel 933 kartonů,“ sečetl mluvčí vysočinských celníků Richard Zeman. Auto bylo cigaretovými kartony doslova nacpané, o moc víc by se jich do vozu už nevešlo.

Slovenský řidič tvrdil, že kuřivo veze do Prahy. Pokud by ho do cíle doručil a následně prodal, přišel by stát na spotřební dani skoro o půl milionu korun.

„Pro důvodné podezření ze spáchání trestného činu krácení daně případ nyní řeší oddělení pátrání,“ dodal Zeman. Pašerákovi cigaret hrozí trest odnětí svobody až do výše tří let.