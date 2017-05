Komín měl jít k zemi, kvůli hnízdícím čápům ho nakonec nechají stát

„Máme z toho ohromnou radost. Samička už sedí na vejcích a my doufáme, že všechno dobře dopadne a vyvedou mladé,“ říká Martin Málek, mluvčí Služeb města Jihlavy (SMJ).



Čápi se usídlili na komíně, který chtěli pracovníci služeb původně nechat zbourat.

„Jelikož je nefunkční, uvažovali jsme o jeho likvidaci. Když jsme ale viděli, že se kolem něho začali pohybovat čápi a vyhlížet si ho jako svůj domov, tak jsme od toho upustili. Komín bude zkrátka sloužit čapí rodině,“ vysvětluje.

Svůj domov si pár čápů bílých vyhlížel přibližně dva roky, než se odhodlal zahnízdit. „V odborné literatuře jsme si našli, že čápi dospívají kolem třetího roku života. Dva roky si to tady obhlíželi. Letos jsme se modlili, aby přiletěli a konečně zahnízdili. Jako první dorazil samec a asi za čtrnáct dní samička,“ popisuje mluvčí SMJ.

Aby se ptákům na komíně líbilo, nechala společnost na jeho vrchol posadit kovový rošt. Horolezci tam umístili dokonce i několik větví, aby se čápům dobře hnízdilo. „Odstranili jsme i reklamní plachtu z komína, aby je při hnízdění nerušila,“ upozorňuje Málek.

Příští rok by chtěli na komín instalovat webkameru, která by snímala dění v hnízdě. Obraz by pak mohli sledovat zájemci na internetových stránkách společnosti.