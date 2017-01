Bývalý elitní policista dostal za vydírání přísnější trest

O dva roky vyšší trest než v předchozích třech případech dostal u Okresního soudu v Jihlavě bývalý elitní policista Martin Foltýn. Za vydírání veterináře Luboše Kucharoviče z Velkého Beranova a loupež by měl jít na pět let do vězení. Více než dva roky však už strávil ve vyšetřovací vazbě.