Pohledy odjinud. Horácké Divadlo letos láká na balet i uznávaného mima

Balet, pantomima i imaginativní divadlo. Na to vše se mohou v první polovině roku těšit návštěvníci Horáckého divadla v Jihlavě. Dramaturgie jediné profesionální scény v kraji Vysočina je věrná leitmotivu 77. sezony, který zní „Pohledy odjinud“.



Proto divadlo rozšiřuje svou standardní nabídku o další žánry a na jihlavskou scénu přivede i přední profesionální soubory. „Věnujeme se rozšiřování nabídky vlastními aktivitami, nicméně bychom rádi nabídli také to nejlepší z dalších žánrů a uspokojili tak širší diváckou obec,“ uvedla mluvčí divadla Miroslava Kvíčalová.

Po prvním baletním představení Slovenského divadla Tanca, které zde v září představilo své pojetí Carmen, uvede 20. ledna na prknech Horáckého divadla Pražský komorní balet své nejnovější představení Mystérium času. To mělo světovou premiéru teprve v prosinci v Praze.

Tři taneční představení i exkurze do magie kinematografie

Tři mladí talentovaní choreografové, tvořící na hudbu českých skladatelů, v něm představí publiku ve třech inscenacích rozdílné chápání času. Ondřej Vinklát je choreografem první části s názvem Teď2. Chvilka POEzie choreografa Marka Svobodníka je zase černou taneční groteskou na motivy básně Edgara Allana Poea Havran. A do třetice se představí choreografka Hana Polanská Turečková s představením, které dalo název celému titulu.

Další výlet do jiných žánrů nabídne v březnu hostující představení Divadla Drak z Hradce Králové. To se specializuje na loutkové a výtvarné divadlo. Tentokrát ale přiveze představení s názvem Poslední trik Georgese Méliese, které režíroval jihlavský rodák Jiří Havelka. „Představení sklízí velké úspěchy nejenom u divadelní kritiky, ale i u diváků,“ poznamenala Kvíčalová.

Představení návštěvníky zavede do světa kouzelníků, triků a magie. Inspirováno je životním příběhem a dílem průkopníka kinematografie Georgese Méliese.

Posledním výletem do jiných žánrů pak bude pantomima. „Přivítáme u nás Radima Vizváryho. To je známý český mim, performer, režisér, pedagog a choreograf. Patří k nejvýraznějším mezinárodně uznávaným osobnostem současného mimického divadla v Evropě. Do Jihlavy zamíří s představením Sólo,“ upřesnila mluvčí.

Kabaret z lágru uvedou jako českou premiéru

Horácké divadlo ovšem připravuje i vlastní inscenace. Hned na začátek února chystá dvě premiéry. Na Velké scéně se pod režijním vedením Kateřiny Duškové zkouší hra britského autora Roye Kifta Kabaret z lágru, kterou Horácké divadlo uvede jako českou premiéru.

„Samotná hra vychází ze skutečného kabaretu, který během druhé světové války fungoval v Terezíně, a příběhu německého režiséra Kurta Gerrona, jenž byl nacisty donucen natočit nechvalně známý ‚dokumentární film‘ o bezstarostném životě v terezínské pevnosti,“ přiblížila představení Dušková.

Na Malé scéně potom bude uvedena vlastní autorská inscenace s názvem 3 100 °C mé krve. Bude se jednat o první počin souboru Horáckého divadla na poli dokumentárního dramatu.

Představení přinese autentické výpovědi evropských matek, jejichž děti odešly a většinou zemřely na straně takzvaného ISIS. Text sestavil a režíruje umělecký šéf souboru Pavel Šimák.