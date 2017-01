V Brodě by mohl vyrůst nový azylový dům, v budově bývalé „obchodky“

Roky se Brod snažil budovu, v níž se přestalo učit v roce 2010, prodat. Ačkoliv se zájemci našli, nenabídli nikdy dost peněz nebo takové využití, s nímž by radnice souhlasila. A tak stavba chátrala víc a víc. Loni v létě dokonce přišla o novější křídlo, které nechalo město zbourat (více čtěte zde).

Novější část budovy byla v létě srovnána se zemí. Mimo jiné se tím otevřel průhled na Štáflovu baštu.

Novému budoucímu využití by paradoxně mohl pomoci kritizovaný zákon o sociálních službách. Ten by měl vejít v platnost na jaře.

„Mimo jiné podstatně zpřísňuje podmínky pro provoz azylových domů. Ten, který v Brodě charita už dvě desetiletí provozuje, by je nesplnil,“ vysvětlil místostarosta Čeněk Jůzl.

„Jednou z podmínek nové vyhlášky třeba je, aby každý byt měl svou kuchyňku. V současném azylovém domě pro matky s dětmi v Příčné ulici je na šest bytů kuchyň jen jedna,“ doplnila Ivana Mojžyšková, která je taktéž ve vedení radnice.

Sama oblastní charita se i proto už na vedení města obrátila s prosbou o vybudování domu nového. Na splnění podmínek vyhlášky mají sociální zařízení dva roky.

Stavět pro charitu s dotací je výhodnější než byty bez dotace

Podle návrhu by Havlíčkův Brod během té doby mohl nechat přestavět právě bývalou obchodní akademii. Mohlo by v ní vzniknout čtrnáct bytů, nové sídlo by tu získala i oblastní charita jako taková. Náklady by ale byly vysoké - odhady hovoří o 80 milionech korun.

Zařízení pro matky s dětmi by například muselo splnit mnohem přísnější požární předpisy. Muselo by být celé bezbariérové i mít nehořlavé stropy. Tudíž by bylo nutné ty stávající dřevěné vyměnit. Město by ale zároveň mělo šanci na vydatnou finanční výpomoc.

„Ministerstvo práce a sociálních věcí by mohlo přispět až devadesátiprocentní dotací, což by bylo skvělé,“ upozornil Jůzl. V konečném důsledku by tak azylový dům byl pro radnici mnohem levnější než třeba přestavba bývalé školy na byty, o čemž se také uvažovalo.

Stěhování by přineslo desítky míst ve školce pro dvouleté děti

Přestěhováním charity by zároveň Brod mohl vyřešit další nařízení, jež mu bude ukládat nový zákon. Od roku 2020 totiž budou muset města mít ve školkách dostatek míst pro všechny své dvouleté děti. Konkrétně v Brodě to znamená zvětšit kapacitu mateřinek o desítky míst.

Protože však městský dům, v němž působí charita, stojí vedle školky v Příčné ulici a mají společnou zahradu, byl by rázem vyřešen další potencionální problém. „Zatím nedokážeme odhadnout, kolik dvouletých dětí budeme v roce 2020 mít. Ale v domě po charitě bychom pro ně mohli připravit dostatek míst,“ potvrdila Mojžyšková.

Optimisticky se rýsující plány však mají ještě mnoho otazníků. Tím prvním je, zda záměr vůbec bude schválen. Letos by vedení města chtělo z balíku peněz určeného na projekty a studie vzít částku potřebnou na vypracování územního rozhodnutí. Teprve pak se záležitostí budou zabývat zastupitelé. Pokud záměr schválí a pokud město získá dotaci, začne se stavět v příštím roce.

Zároveň není jasné, že se o budoucí sociální zařízení bude starat skutečně oblastní charita. „Budeme muset vyhlásit výběrové řízení na provozovatele služeb,“ podotkl Jůzl. Město by zůstalo vlastníkem budovy, provozovatel by byl v nájmu a platil nájemné.

Sociální využití je způsob, jak si zachovat nad budovou kontrolu

Právě ohledně vlastnictví historické budovy havlíčkobrodská radnice v poslední době otočila o sto osmdesát stupňů. Původně se jí marně snažila prodat. Nabídková cena se pohybovala kolem sedmi milionů korun. Nyní ale změnila názor.

Vysoké prosklené sídlo finančního úřadu patří od 80. let minulého století k dominantám Smetanova náměstí. Dnes už je prázdné.

„Je to důležitá stavba v centru města. Chceme jí mít pod kontrolou. Nechceme se dožít toho, aby v ní někdo zřídil třeba ubytovnu,“ vysvětlila Ivana Mojžyšková.

Obchodní akademie je poslední velkou školskou budovou, která roky hledá využití. Ze základní školy na Rubešově náměstí je volnočasový dům dětí a mládeže AZ Centrum, areál střední zemědělské školy v Jihlavské ulici Kraj Vysočina prodal soukromému zájemci.

Nějaký čas bez adekvátního využití však v centru Brodu bude nově jiná budova - dnes již bývalé sídlo finančního úřadu na Smetanově náměstí. Administrativní budovu úřad opustil na počátku roku. Zhruba čtyřicet let starý skleněný palác je v majetku státu. S největší pravděpodobností bude dán do prodeje (více o budově finančního úřadu čtěte zde).