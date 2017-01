Do parku architekti navrhují síťový tunel i mobilní ledové kluziště

„Rok 2017 je rokem, kdy by měl být projekt dotažen ke stavebnímu povolení a k vyhlášení soutěže na zhotovitele. Pokud se nic mimořádného nestane a zastupitelstvo to schválí, v roce 2018 by se měla uskutečnit celá realizace projektu,“ připomíná starosta města Jiří Kučera. Finanční náklady odhaduje na 20 milionů korun.



Do veřejné architektonické soutěže přišlo dvanáct návrhů. Z nich odborná porota vybrala dva. Nakonec se vítězným projektem stala studie kanceláře OK PLAN Architects z Humpolce. „Byla to souhra náhod, že vítězem je právě humpolecký ateliér. Soutěž byla totiž anonymní,“ podotýká Kučera.

Park Stromovka je jednou z nejvýznamnějších zelených ploch ve městě. V současné době ale k odpočinku a k volnočasovým aktivitám nevybízí. To by se po revitalizaci mělo změnit.

„Hlavním cílem naší studie bylo, aby lidé, kteří do parku přijdou, tam rádi trávili svůj volný čas a aby měli důvod tam zůstávat. Proto je zde možnost kulturního vyžití, dětské hřiště, altán, kavárna i toalety. V současné době je park spíš průchozí,“ vysvětluje architektka Marcela Susedíková, z ateliéru OK PLAN Architects.

Středobodem bude dětské hřiště. Psi budou mít vstup zakázán

Po úpravách by se středobodem parku mělo stát dětské hřiště pro různé věkové skupiny. „V Humpolci je mnoho dětských hřišť, ale jsou si hodně podobná. Tady jsme chtěli, aby bylo jiné a herní prvky se odlišovaly od těch běžných,“ zdůrazňuje architektka.

Pozornost ve studii tak upoutá multifunkční síťový tunel, který je vytvořený jako upomínka na zatrubněný potok. V plánu je i pískoviště a záměr počítá také s možností umístit zde mobilní ledové kluziště pro výuku bruslení. „Je to další alternativa, jak prostor využít. Záleží na tom, zda bude vůle to tam provozovat,“ připomíná Susedíková.



Na hřiště navazuje zahradní altán s kavárnou a toaletami i venkovním sezením pod stromy. Napojen je na další část parku, kterou je otevřený pobytový trávník. Místo by mělo být využíváno pro hry a společenské aktivity, jako jsou koncerty pod širým nebem, venkovní dílny, vernisáže či pikniky.

Opakem této otevřené, slunné části je vzrostlá stinná část s duby, která poslouží hlavně v parných dnech k posezení na lavičkách u cesty či mezi stromy. Architekti navrhují vybudovat také velkou kreslicí plochu.

A protože v záměru je mít čistý park pro děti, nebude areál sloužit k venčení psů. Ti budou mít vstup zakázán. „Pokud tam chceme dělat pobytové louky, aby si lidé mohli bez obav sednout do trávy, rozbalit deku a udělat si piknik, tak je důležité, aby se nemuseli bát, do čeho si sednou,“ usmívá se architektka.

Lidé by chtěli wi-fi i velké hodiny nebo kašnu s podsvícením

Součástí vítězné urbanistické studie je však také úprava parkovacích stání v přilehlých ulicích. Studie zohledňuje i vybudování nové kruhové křižovatky v ulicích Kamarytova, Čejovská, Lužická a Jana Zábrany i výstavbu nové autobusové zastávky s trafikou v Kamarytově ulici.

Do budoucna počítá také s možností částečné zástavby parku v severovýchodní části u plánovaného kruhového objezdu.

Ke studii se mohli na anketních lístcích vyjadřovat na sklonku minulého roku i obyvatelé města.



Navrhovali například umístění velkých hodin. Zajímalo je i to, zda park bude mít wi-fi pokrytí. A řešila se také možnost pořízení „solární lavičky“, která by umožňovala dobíjení mobilních telefonů a tabletů.

Lidé přišli dokonce s návrhem umístit v parku takzvanou Havlovu lavičku a některé nápady se týkaly i výsadby živých květin. Dalším z nápadů občanů bylo i vybudovat kašnu s podsvícením.