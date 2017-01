Vlivný podnikatel Horký překvapivě opustil třebíčský akvapark Laguna

Už když seděl počátkem listopadu loňského roku v nové budově Slovenského národního divadla poblíž prezidenta Andreje Kisky i ministrů slovenské vlády a sledoval vyhlašování výsledků soutěže Investor roku, věděl, že v domovské Třebíči poněkud změní své aktivity.

Byznysmen Richard Horký, výrazný hybatel dění ve druhém největším městě Vysočiny a majitel teplárenské společnosti TTS, sice nakonec v prestižním klání slovenského časopisu Trend nevyhrál (investorem roku se u našich východních sousedů stal koncern Volkswagen), ale prestižní nominace naznačila, že Horkému se na Slovensku nepřehlédnutelně daří.

Akvapark Laguna Třebíč Ročně tam přijde asi 200 tisíc návštěvníků. Před přestavbou bazénu jich bylo méně, zhruba 120 tisíc. Je rozdělený na tři sekce – akvapark, plavecký bazén (25 metrů) s parní kabinou a wellness. V akvaparku se nachází vnitřní bazén s masážními lavicemi či divokou řekou a 132 metrů dlouhým tobogánem. Dále tu jsou dvě vířivky, dětské brouzdaliště a venkovní bazén se slanou vodou. * V zóně wellness fungují tři sauny, vnitřní ochlazovací bazén či venkovní ochlazovací Whirlpool.

Vlivný podnikatel, který žije v Hrotovicích a svůj byznys - postavený na vlastnictví realit a především získávání tepla z biomasy - rozjel shodou různých okolností v 90. letech právě v Třebíči, na Slovensku rychle prorazil. „A s tím souvisí můj plánovaný odchod z třebíčského sdružení Laguna,“ říká aktuálně. V Třebíči je to pro mnohé lidi překvapivá zpráva.

Lagunu si pečlivě hlídal

Horkého doprovodné aktivity spojené s provozováním zdejšího městského akvaparku Laguna a letního koupaliště Polanka ve sdružení s firmou Yashica byly viditelnou součástí jeho podnikání. Pečlivě si ji hlídal.

A snad nikoho nenapadlo, že by odtud dobrovolně odešel před uplynutím dlouhodobé nájemní smlouvy s městem, která končí až v roce 2024.

Šlo o Horkého aktivitu jedněmi opěvovanou, v krytém bazénu se totiž podařilo zvýšit úroveň služeb.

Nejkousavější kritici z řad radniční opozice mu ji zase tvrdě vyčítali. Zastupitel a ekonom Jaromír Barák z hnutí Třebíč občanům! se několik let marně dožaduje, aby mohl provést důkladnou kontrolu hospodaření v tomto městském majetku, kam plynou ročně milionové dotace na provoz z rozpočtu města.

Na Slovensku vytápí deset měst

Richard Horký před lety prorazil s revoluční myšlenkou centrálního vytápění energií z biomasy. V Třebíči vyvinul technologii, dělají se tu i kotle. Na Slovensku před rokem vstoupil do společnosti Národná energetická, ve které vlastní 52 procent akcií. A vytápí deset měst různé velikosti. Celkový roční objem výroby tepla tam nyní dosahuje úrovně 580 tisíc gigajoulů.

„Zabere mi tři dny v týdnu, když chci na slovenský byznys osobně dohlédnout. Potřebuju si tam stáhnout co nejvíce svých lidí. Odchod z Laguny je každopádně v přátelském duchu, s Yashisou budeme i nadále spolupracovat. Jen jindy a na jiných projektech,“ říká Horký.

Jeho a dva podřízené manažery z TTS dosud prý ale výrazně zdržovala činnost právě okolo Laguny.

Není nutné nové výběrové řízení?

Městská rada i proto před Vánocemi rozhodla, že všechny závazky plynoucí z dlouhodobé smlouvy mezi městem a sdružením Laguna bude od 1. ledna 2017 plnit pouze firma Yashica.

Není ovšem potřeba v takovém případě udělat nové výběrové řízení na provozovatele akvaparku?

Správkyně městského majetku, místostarostka Marie Černá z uskupení Třebíč můj domov je přesvědčená, že nikoli.

„Jde o trojstrannou smlouvu mezi městem, TTS a Yashicou. Sdružení je bez právní subjektivity. Proto je možné, aby jedna z těch dvou firem odešla a její povinnosti převzala ta, co zůstává. Není to ani společnost s ručením omezeným, ani akciová společnost,“ vysvětlila svůj pohled Černá.

Podobný model spolupodnikání podle ní často vzniká při větších stavebních zakázkách, kdy se firmy společně domluví a dohromady stavějí, aniž by se sdružily do nové firmy.

„Nový tendr neznamená vždy lepší kvalitu“

Pokud by sdružení Laguna mělo právní subjektivitu, tak by podle třebíčské místostarostky odchodem TTS vzniklo jiné právní uskupení a muselo by se to dál řešit. Zřejmě právě novým výběrovým řízením. Na příštím třebíčském zastupitelstvu se dá očekávat ostrá diskuse na toto téma.

„Nové výběrové řízení vždycky neznamená novou a lepší kvalitu,“ říká Marie Černá.

K občasné kritice vysokých dotací Laguně v době, kdy se tam přestavbou na akvapark skokově zvýšila návštěvnost, podotkla: „Neznám v České republice žádné městské zařízení této velikosti, které by se obešlo bez příspěvků obce, na jejímž území působí.“

Šéf provozu bazénů Jiří Novák z firmy Yashica uvedl, že běžný návštěvník žádnou změnu nepozná.

„Z TTS pro Lagunu dělala taky asi desítka techniků či IT specialistů, kteří rozumějí technologii, jež zajišťuje provoz bazénů. Došlo k proškolení, takže tuto činnost zvládneme. Jinak kmenoví zaměstnanci jsou ze společnosti Yashica, tam tedy ke změně nedojde žádné,“ vysvětlil Novák.

Novým dodatkem je podle slov Marie Černé upraveno, že Yashica komplet přebírá závazky vůči městu, tedy zaplatí nájemné ve výši 800 tisíc korun ročně. S tím, že město poskytuje dotaci na provoz ve výši schvalované zastupiteli v daném roce. Letos to má být jako loni 7,77 milionu korun. Město taktéž stanovuje, jaké vstupné může soukromý provozovatel vybírat.

Richard Horký chce se svým způsobem vytápění menších a středně velkých měst biomasou prorazit taky v Bělorusku a v Číně.