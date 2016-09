Nákladná oprava změnila akustiku sálu. Z jazzu udělala totální masakr

„Opticky dnes vypadá sál skvěle. Jsou to nádherné prostory. Bohužel, na některé hudební projekty se akusticky nehodí. Zjevně si radnice při rekonstrukci nepřizvala žádného odborníka na akustiku,“ prohlásil hudebník Martin Petrák.



Brodský fagotista a dirigent, který je zakladatelem a členem řady hudebních uskupení a v roce 2005 se stal členem České filharmonie, pořádá v Havlíčkově Brodě týdenní jazzový festival Fest Jazz. Jeho součástí se měl stát i speciální program pro školy. Od města na něj dostal osmdesátitisícovou dotaci. Jenže když Petrák vstoupil do nového sálu, vše se změnilo.



„V původním sále byl koberec a byly obložené některé stěny. Nyní je tam plovoucí podlaha, zdi holé. Zvuk se tam příliš odráží. Sál s půlkulatým stropem je dlouhý a působí jako tunel. Zvuk přes něj letí tři vteřiny a změní se v něco, čemu říkáme totální masakr,“ popisuje.

Rozhodl se proto edukační hodiny v městském sále nepořádat a dotaci městu vrátit. „To už by bylo lepší dělat podobné věci v tělocvičně,“ poznamenal.

Vše je, jak má být, akustika je ideální, tvrdí radnice

Že je akustika nového sálu jiná, místostarosta města Libor Honzárek (TOP 09) připouští. Trvá však na tom, že je vše přesně tak, jak být má. „Sál má nejlepší možné parametry i ozvučení. Má určitou ozvěnu, jeho akustika je podobná té v chrámech či kostelech. Pro komorní a vážnou hudbu je to ideální,“ konstatoval.

Jak dodal, akustiku si prý pochvaloval i technický zástupce houslového virtuosa Jaroslava Svěceného. „Byl se v Brodě podívat. Tvrdil, že je to jeden z nejlepších sálů a že do něho Svěcený určitě přijede zahrát,“ zmínil místostarosta.

Že se ale prostor ve Staré radnici nehodí pro všechny typy hudebních vystoupení, přiznává i ředitel základní umělecké školy Jindřich Macek. Sám už zde vystupoval, hrál na loutnu. „Akustika se více otevřela,“ popisuje.

Podle něj v sále velice dobře zní jeden nástroj. „To je pak perfektní,“ říká. Pokud je však nástrojů více, nebo dokonce hraje menší orchestr, už to dobré není. „Mám tam teď hrát duet a sám jsem zvědav, jaké to bude,“ dodal.

Stačilo by občas natáhnout koberec, navrhují hudebníci

Stížnosti na akustiku jsou vodou na mlýn brodské opozici. Zvláště v té souvislosti, že město vydalo na několikaletou rekonstrukci celé Staré radnice sumu blížící se stu milionů korun. „To se to za tu cenu nemohlo udělat pořádně? Kdejaký klub má lepší akustiku než sál ve Staré radnici,“ rýpl si komunista Zdeněk Dobrý.

Podle obou hudebníků za změnou šíření zvuku v sále je především odstranění koberců. Proto, jak navrhují, by nebylo od věci je do sálu zakoupit a při určitých příležitostech natáhnout. Na rozdíl od původních těžkých křesel jsou v hledišti lehké židle a položit pod ně koberec by nebyl takový problém.

„Bylo by tak možné akustiku uzpůsobit dané příležitosti, bylo by to operativnější,“ myslí si o takovém řešení Jindřich Macek.

Martin Petrák by se nebál vyzkoušet ještě jednu a mnohem více revoluční techniku. Pódium by přenesl doprostřed sálu, kolem kterého by diváci seděli po obou stranách. „Chce to opravdu všechno vyzkoušet – různé nástroje, různé typy hudby, sólisty, menší skupiny až třeba po orchestr. To se však mělo udělat už při rekonstrukci,“ řekl.

V novém sále našel ještě jeden drobný nedostatek - kruhové osvětlení. Pro diváky je sice nádherné, ne tak už ale pro vystupující hudebníky. „Na pódiu světla nejsou, je špatně vidět na noty,“ pravil Martin Petrák.