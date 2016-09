Diskotéce došla trpělivost s útoky, desítky Rumunů už dovnitř nepustí

Havlíčkův Brod, Humpolec, Ledeč nad Sázavou a nyní i Jihlava. To jsou města, kde v posledních týdnech došlo k několika případům napadení, rvaček a fyzickým útokům na české občany. Spojila je jedna věc. Zapleteni do nich byli cizinci z Rumunska. Ti hlavně na Havlíčkobrodsku pracují jako agenturní zaměstnanci velkých firem.



K poslední potyčce došlo o víkendu v Jihlavě před diskotékou na sídlišti Březinky. Do sebe se pustilo přibližně osm mladých lidí. Rvačku zaznamenaly kamery městského kamerového systému. Na Březinky vyjely uniformované hlídky.

VIDEO: Kvůli rvačce před diskotékou muselo do špitálu několik lidí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání výtržnictví. Zatím jsme nikoho neobvinili,“ informoval policejní mluvčí David Linhart.



„Na místě bylo několik zraněných, volali jsme jim zdravotnickou záchrannou službu,“ dodal.

V jihlavské nemocnici skončilo šest lidí. „Měli odřeniny a oděrky, ale i třeba zlomeninu ruky. Byli ošetřeni a propuštěni. Zranění si nevyžádala jejich hospitalizaci,“ prozradila mluvčí nemocnice Monika Zachrlová.

I když se do rvačky, jak je i z kamerového záznamu patrné, zapojily i dívky, zraněni byli pouze chlapci. Podle mluvčí nemocnice jich polovina byli cizinci rumunské národnosti.

Ničili vybavení, vylévali pití, vyhrožovali hostům, útočili na ně

Od konce června je to na severozápadě Vysočiny už několikátý případ fyzického napadení, jehož účastníky byli Rumuni. Vše začalo v Humpolci, kde čtyřiadvacetiletý cizinec bodl o dva roky mladšího Čecha do břicha (o události jsme psali zde).

Během léta se odehrálo několik potyček v Havlíčkově Brodě, nejčastěji před diskotékou Starr v Žižkově ulici, další incidenty se staly v Ledči nad Sázavou (incidenty jsme popsali zde).

Na stupňující se agresivitu agenturních pracovníků z Rumunska už zareagovala provozovatelka disco klubu v Havlíčkově Brodě. Olga Juhaňáková na diskotéku Starr zakázala vstup asi osmi desítkám lidí, vesměs právě Rumunům.

„Opakovaně se tu dopouštěli výtržností, ničili vybavení klubu, plivali na zem, do koberců vylévali pití, rozbíjeli židle a stoly, hrubě vyhrožovali ostatním návštěvníkům klubu a útočili na ně,“ vyjmenovává provozovatelka.

O chod klubu se stará přibližně čtyři roky. Po celou dobu umožňuje vstup pouze na členské karty. Ty jsou vydávány na jméno, nejsou přenositelné. Kdo chce dovnitř, u vstupu si o kartu zažádá a obsluha mu ji vydá. Stejně se ke kartám dostali i Rumuni. Po posledních incidentech jim je však Juhaňáková zabavila.

Agresivní návštěvníci se tak do klubu už nedostanou. A to jim zprvu velice vadilo. „Několik hádek se před klubem odehrálo. Obviňují nás z diskriminace. Tak to ale vůbec není. V klubu máme nějaká pravidla a kdo je nedodržuje, dovnitř zkrátka nesmí, ať je to Rumun, Čech, běloch či černoch,“ vysvětluje provozovatelka diskotéky.

O diskriminaci nejde, vyplývá z vyjádření obchodní inspekce

Česká obchodní inspekce (ČOI) dává ve svém vyjádření provozovatelce klubu za pravdu. Podle mluvčího ČOI Jiřího Fröhlicha se s největší pravděpodobností o žádnou diskriminaci nejedná.

„Pokud je omezení v přístupu ke službě objektivně odůvodněno legitimním cílem a prostředky k jeho dosažení jsou přiměřené a nezbytné, například pokud je omezen přístup osobám, které opakovaně porušovaly elementární zásady slušného chování či návštěvní řád, nebo se dokonce dopouštěly v provozovně opakovaně trestného činu nebo přestupku, pak dle názoru České obchodní inspekce je omezení přístupu možné a diskriminace se nedopouští,“ napsal.

Diskriminace by se podle něho provozovatelka dopouštěla pouze v případě, kdy se s jednou osobou zachází méně příznivě, než s druhou osobou ve srovnatelné situaci, a to na základě některého z diskriminačních důvodů. „Těmi jsou rasa, etnický původ, národnost, pohlaví, sexuální orientace, věk, zdravotní postižení, náboženské vyznání, víra nebo světový názor,“ dodal Fröhlich.

Podle Olgy Juhaňákové opatření zabralo téměř okamžitě. Jak zdůraznila, od zakázání vstupu cizincům se v klubu ani v jeho bezprostřední blízkosti neodehrál jediný incident, při němž by musela asistovat policie.